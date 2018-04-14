'Kocaman çok uzun zaman sonra...'
FenerbahÃ§e'nin deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Sivasspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â
'FenerbahÃ§e kadrolarÄ±nÄ±n artÄ±k tartÄ±ÅŸÄ±lacak bir tarafÄ± yok. Tek hedef var kazanmak. BaÅŸka bir alternatif ya da mazeret yok. ArtÄ±k kimin oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak yersiz geliyor. Kocaman Ã§ok uzun zaman sonra tÃ¼m takÄ±mÄ± kulÃ¼bedekiler ile birlikte tam kadro olarak gÃ¶rebilecek. Biraz geÃ§ oldu ama Janssenâ€™in de kadroya katÄ±lmasÄ± ile artÄ±k daha gdniÅŸ bir kadroya sahip. Ä°kinci devrede oyunu deÄŸiÅŸtirebilecek Valbuena, Alper, Fernandao gibi oyuncular kadroda. Kocaman eÄŸer bir sakatlÄ±k yaÅŸanmazsa oyuna hamle yapacak gÃ¼cÃ¼ kulÃ¼besinde bulacak.'
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