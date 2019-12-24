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Futbol
24.12.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu...

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Kayserispor'da deprem! Bu kez Mensah yolcu...

Yıldızlarını bir bir kaybeden Kayserispor’da son olarak Bernard Mensah da takımdan ayrılıyor. Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA’ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği öğrenildi. Transferin gözdesi olan Mensah, büyük takımların radarında...

Kayserispor’da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah’a dönmüştü.

Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA’ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği öğrenildi.

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İç Anadolu ekibinde kadro iyice boşalırken sportif direktör Bülent Bölükbaşı’nın yeni transferleri takıma kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor önce borçlarını ödeyip sonrasında transferde harekete geçebilir. (Fanatik)

Kayserisporda deprem Bu kez Mensah yolcu...

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