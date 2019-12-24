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Futbol
24.12.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi

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Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslan'a; Saracchi

Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'da da gündem sol bek. Sarı kırmızılılar, Nagatomo ve Emre Taşdemir’in yetersiz performansı sonrası Uruguaylı futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşma sağladı.

Galatasaray sol beki Almanya'da buldu: Saracchi... Devre arasında kadroyu tamamen revize etmeye hazırlanan Galatasaray’da, yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar’ın takviye etmeyi planladığı pozisyonlardan biri de sol. 33 yaşındaki Nagatomo ile yolları ayıracak olan, Emre Taşdemir’in bu bölgedeki performansını da yetersiz bulan Sarı-Kırmızılılar, rotayı Almanya’ya çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Bundesliga’da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile görüşen Galatasaray Yönetimi’nin, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Galatasaray’ın, genç futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralayacağı, böylece önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını da şimdiden tamamlayacağı belirtiliyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya Markaj'daydı;

Vatandaşı Muslera’ya danıştı

Aynı zamanda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın da vatandaşı olan ve milli takımda birlikte forma giyen Marcelo Saracchi, geçtiğimiz yıl, 12 milyon Euro gibi bir yatırımla River Plate’ten transfer edildi.

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Ancak bu sezon formayı Halstenberg’e kaptıran genç yetenek, daha fazla süre almak istediği için menaceriyle birlikte arayışa geçti. Muslera’yla da görüştüğü öğrenilen Saracchi’nin, Galatasaray’ın sunduğu projeye son derece sıcak yaklaştığı ve bu nedenle teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Galatasaray son dakika transfer haberi: Bir sol bek de Aslana; Saracchi

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