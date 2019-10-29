"Kayserispor-Fenerbahçe" maçı bilet fiyatları belli oldu!
Süper Lig’in 10’uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa çıkacak.
Bilet fiyatları ile ilgili Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10’uncu haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacaktır.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL
Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Misafir Tribün 65 TL."
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