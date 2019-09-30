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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Kartal kaleyi kapatamıyor

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Kartal kaleyi kapatamıyor

Bu sezon çıktığı 7 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, yalnızca 3-0 kazandığı Göztepe karşılaşmasında öne geçti. Siyah-beyazlılar kalan 6 maçta da ilk golü yiyen taraf oldu.

Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle 6. hafta sonunda 16. sıraya gerileyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı. Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Avrupa Ligi maçında ise 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın bu maçlardaki en büyük sorunu ise ilk golü kalesinde görmesi. Bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sında geriye düşen siyah-beyazlılar, sahasındaki Çaykur Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarında eşitliği yakalamayı başarsa da, Sivasspor, Gazişehir Gaziantep, Trabzonspor ve Slovan Bratislava maçlarında puan alamadı.

Maç başına 2.28 gol

6 lig ve 1 Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösteren Beşiktaş'ta en büyük sorun olarak savunma öne çıktı. Ligde kalesinde 12 gol gören ve son sıradaki Gençlerbirliği'yle birlikte bu anlamda ligin en fazla gol yiyen ekibi olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Geride kalan 7 karşılaşmada kalesinden 16 kez topu çıkaran siyah-beyazlılar, maç başına yediği 2.28 golle dikkat çekti.

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