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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.09.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Avcı giderse yeni hoca yok

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Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan ve 16. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Takımın elde ettiği sonuçlar taraftarları üzerken, yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı da, saha dışındaki belirsizliği ortaya koyuyor. Şu ana kadar herhangi bir isim adaylığını açıklamazken, Başkan Fikret Orman'ın da kararsızlığı devam ediyor.

Beşiktaş'ta tarihin en büyük krizlerinden birisi baş gösteriyor. Geride kalan 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde 16. sıraya gerilerken, idari anlamda da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Fikret Orman ve Yönetim istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Alınan bu kararın ardından ise gözler, adaylıklarını açıklaması beklenen kişilere çevrildi. Ancak şu ana kadar herhangi bir isim, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıklamadı. Başkan Fikret Orman'ın da istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman'dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Takımın formsuz olması, yönetimde de yaşanan belirsizlik, siyah-beyazlı camiada büyük bir kriz doğurdu.

Avcı hâlâ güler mi
Avcı hâlâ güler mi?

Avcı giderse!

Beşiktaş taraftarının dün oynanan Trabzonspor maçının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmesi sonrasında gözler yönetime çevrildi. Ancak alınan olağanüstü seçim kararı nedeniyle siyah-beyazlı takımda şu anda teknik direktör değişikliğine gitmek mümkün değil. Takımı toparlamak isteyen Abdullah Avcı da, futbolcuların 3 gün sonra oynanacak olan Wolverhampton maçına konsantre olmasını istiyor. Trabzonspor maçının ardından ara vermeden hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş'ta, yönetimin bu periyotta nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Zira Abdullah Avcı bu dönemde ekibiyle birlikte istifa ederse, mevcut yönetim, takımın başına 20 Ekim'de gerçekleşecek seçime kadar herhangi bir teknik adam getirmeyi düşünmüyor.

Avcı giderse yeni hoca yok

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