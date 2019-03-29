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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.03.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Karaman, kümede kalma barajını açıkladı!

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Karaman, kümede kalma barajını açıkladı!

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kümede kalma puanı ile ilgili tespitini açıkladı.

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya gelen ve söyleşi sonrasında da basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kümede kalma puanının 39 olacağını söyledi.

Hikmet Karaman, "Şu anda kalan maçları düşündüğümüzde her şey kendi elimizde. Öncelikle plakayı yazdıracağız, 38 puanı bulacağız. Önümüzde Sivas maçı var. Orada alacağımız 3 puan ile plakaya yaklaşacağız. Sonrasında Ankaragücü ile içeride oynayacağız. Ligdeki baraj her hafta değişiyor. 39 civarlarında dolaşacağını düşünüyorum" dedi.

Gerek kendisi gerekse bazı oyuncular hakkında transfer haberleri çıkması ile ilgili olarak da, "Ne güzel oyuncularımızın büyük takımlar ile anılması. Bu çok iyi bir kulüp olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu bizi mutlu eder" açıklaması yaptı.

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Karaman, kümede kalma barajını açıkladı

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