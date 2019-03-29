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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.03.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: 'Postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor'

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Aykut Kocaman: 'Postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez'i ziyaret etti.

Ziyarette, A Milli Takımın son maçlarda gösterdiği başarıya değinen Kocaman, ''Oynanan iki maç sonunda kutlamamız gerekiyor. Başlangıç için son derece iyi sayılabilir sonuçlar elde edildi. Kuvvetli bir rüzgar yakaladılar. Umarım bunu sonuna kadar devam ettirirler" diye konuştu.

ÖMER ALİ'NİN SAKATLANMASI, YARAMIZA TUZ BİBER EKTİ

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı da takım olarak iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in sakatlanmasının olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kocaman, ''Mili maçlarımız için lige verilen bu aranın özellikle ofansif anlamda yaşadığımız sakatlıkların düzelmesi adına olumlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu dönemde hazırlık maçında Ömer Ali’nin sakatlanması bu yaramıza biraz daha tuz biber ekti. Ömer Ali bizim oyun planımızda rakip kaleye giden yolda en önemli oyuncumuzdu. Ama gidişatımıza bakıldığı zaman toparlamamıza vesile olacak bir dönem olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

SAKATLIKLAR BAŞIMIZI ÇOK AĞRITTI

Sakat oyuncuların takımı etkilediğini ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

''Önümüzde daha uzun bir süre var. Biraz daha üstüne basarak söylemek istiyorum, hakikaten sakatlıklar başımızı çok ağrıttı. Bu dönem bizim için önemliydi. Ofansif anlamda özellikle rakip kaleye gidişimizi, aynı zamanda da hem oyun kalitemizi hem de bitiriş özelliğimiz fazlasıyla etkiledi."

Başakşehir maçının kolay bir maç olmayacağını belirten Kocaman, ''Şampiyonluğun şu anki en güçlü adayıyla deplasmanda oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ama tabii ki postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor. O güne kadar daha çok var. Süreci mümkün olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımızı biraz daha iyileştirme şansını elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kocaman, sözlerini şöyle noktaladı;

"Şu an için beklentilerimizin 3-4 puan gerideyiz. Uyum anlamında problemimiz var. Hepsini ele alıp zaman içinde düzenlemeler yapacağız. Konya’da olmaktan mutluyum. İyi bir yönetim, güçlü bir kadro var. Taraftar çok iyi. Biz kulüp çıkarları neyse onun peşinden gidiyoruz.”

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Aykut Kocaman: Postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor

 

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