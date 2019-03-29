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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.03.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz gururu

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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bu sezon gerçekleştirdiği yükselişin gururunu yaşıyor.

Geçen yaz transfer döneminde Eskişehirspor'dan sıfır bonservis bedeli ile transfer olan Dorukhan'ı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları ilk antrenmanda tanımış ve kafalarında "Kim bu genç" sorusu geçmişti. Beşiktaş Yönetimi'nin bu sürpriz transferine teknik direktör Şenol Güneş de 'maliyeti sıfır, riski yok' düşüncesi ile onay vermişti.

Bu nedenle Dorukhan'ın forma şansı bulması da haftalar sonrasında gerçekleşti. Şenol Güneş de kadrosunda Atiba, Medel, Tolgay, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle Dorukhan'a haftalar sonra fırsat verdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncularının sakatlık yaşamaları ve formsuz grafikleri de Dorukhan'ın şans bulmasını etkiledi. Yakaladığı her şansı olumlu değerlendiren genç futbolcu, özellikle oyun karakteri savunma olsa da hücuma da katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaşın Dorukhan Toköz gururu

Bu yükselen grafikle birlikte Şenol Güneş'in de Milli Takımın başına getirilmesi sonrası Dorukhan'a Ay Yıldızlı formanın yolu açıldı.

Geleceğin Milli Takımı oluşturulurken bu isimler arasında Dorukhan da listenin en başında yer aldı. Artık Avrupa kulüpleri de Dorukhan'ı yakın takibe alırken, Siyah Beyazlı kulübe oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk gelen talep, İtalya'nın Genoa kulübünden 6 milyon euro olarak ortaya çıktı. Ancak siyah-beyazlı başkan Fikret Orman'ın savunma oyuncularına 10 milyon euro üzeri bonservis bedeli verilen bu dönemde Dorukhan'ı 15 milyon eurodan aşağı bedelle kesinlikle bırakmayacağı biliniyor.

Futbol borsasında Dorukhan 8 ay önce sıfır olan değerini çift haneli milyon euroların üzerine çıkararark adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Beşiktaşın Dorukhan Toköz gururu

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