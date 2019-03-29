Film bitti! Caner Erkin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Caner Erkin hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı...
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Manisaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutmuştu Caner Erkin...
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Avrupa'da şansını denedikten sonra önce Galatasaray forması giyen Caner, İstanbul'un Avrupa yakasındaki diğer iki büyük kulüp Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de kendini kabul ettirdi.
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Sarı lacivertli ekipte başarılı performansıyla göz dolduran tecrübeli futbolcu için kısa da sürse bir Inter macerası başladı.
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Yeniden Türkiye'ye dönüş kararı alan Caner Erkin, Beşiktaş'taki ilk sezonunda iyi bir grafik çizerken bu sezon bekleneni veremedi.
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Siyah Beyazlı yönetim bu durumun ardından Caner'le ilgili radikal bir karar aldı. Öte yandan yönetim A Milli Takım 3. bölge üssünü de Vodafone Park'a kurmak için çalışmalara başladı...
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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta Adriano'nun da sözleşmesinin bitecek olmasıyla gözler sol bek transferine çevrildi.
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PSV'de forma giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Aziz Behich bu doğrultuda girişimlere başlanan ilk isim oldu.
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MİLLİ TAKIM ÜSSÜ VODAFONE PARK'A
Bir açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un geri dönmesi iddialar hakkında "Hem Cenk hem de Burak çok iyi bir Beşiktaşlı'dır ve her ikisi de iyi bir aile çocuğudur. Belki Burak ve Cenk Tosun birlikte oynayabilir" ifadelerini kullandı.
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Yeni teknik direktör sorularına cevap veren Orman, "Hoca olayı kongreden sonra belli olacak. Seçim sürecine daha girmedik. Zaten öyle karışık bir seçim süreci yaşamıyoruz" dedi.
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Guti'nin durumunu değerlendiren Orman, "Şenol hocanın kalan haftalarda onu biraz daha yetkilendirebilir diye düşünüyorum. Onun sınırlarını ben çizemem, haddim değil" diye konuştu..
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Siyah beyazlılarda taraftarın istediği isim Sergen Yalçın...
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Yönetim ise Guti'nin birinci adam olmaması durumunda tercihini Abdullah Avcı olarak belirledi.
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Abdullah Avcı yaptığı açıklamada adının başka kulüplerle geçmesiyle ilgili olarak ise 'Konuşulması doğru işler yaptığımızı gösteriyor, bu da beni mutlu ediyor." dedi.