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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den flaş Sinan Gümüş kararı

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Fatih Terim'den flaş Sinan Gümüş kararı

Geçen yılki katkısı ve iki kez özür dilemesi etkili oldu, G.Saray, Sinan’la devam ediyor.

Taraftara söyledikleri nedeniyle kadro dışı bırakılacağı konuşulan Sinan, pişmanlığı ve 21. şampiyonluktaki katkısı dikkate alınarak takımda tutuldu. Eksikler nedeniyle Terim, Sinan’ı hafta sonu oynatmayı düşünüyor.

1. ŞAMPİYONLUKTAKİ önemli katkısı, duyduğu üzüntü ve iki kez özür dilemesi ile Sinan Gümüş sezon sonuna kadar G.Saray’da! F.Bahçe derbisi öncesinde takımı uğurlamaya gelen Galatasaray taraftarı ile ilgili kullandığı ifade nedeniyle tepki çeken Sinan için karar verildi. F.Bahçe maçının ardından kadro dışı bırakılacağına dair iddiaların ortaya atıldığı Sinan için teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kalan 6 haftada kadroda yer alması yönünde fikir birliğine vardı.

Sezon sonuna kadar

Yaptığı hatadan ötürü çok üzgün olan ve Galatasaray camiasından iki kez özür dileyen Sinan Gümüş’ün pişmanlığı ve hatasını kabul edip özür dilemesinin yanı sıra takıma katkıları da göz önüne alındı. Geçen yıl Terim’in göreve gelmesinin ardından Alanya ve Konya karşısındaki gollerle 21. şampiyonlukta önemli katkısı olan Sinan’dan G.Saray’a da hizmetleri göz önüne alınarak, sezon sonuna kadar faydalanılması yönünde karar verildi.

Yunus da oynayabilir

FEGHOULI’nin sakatlığı, Onyekuru’nun da cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kayseri maçı öncesinde de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı. Feghouli maça yetiştirilmeye çalışılsa da oynama ihtimali düşük! Kanattaki bu eksikler üzerine Terim’in, Sinan Gümüş’e de hafta sonunda görev vermeyi gündemine aldığı öğrenildi. Emre Akbaba’nın Onyekuru’nun yerine görev alması beklenirken Feghouli’nin forma giyememesi halinde Yunus Akgün ya da Sinan sahaya çıkacak.

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Fatih Terimden flaş Sinan Gümüş kararı

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