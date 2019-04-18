Fatih Terim'den flaş Sinan Gümüş kararı
Geçen yılki katkısı ve iki kez özür dilemesi etkili oldu, G.Saray, Sinan’la devam ediyor.
Taraftara söyledikleri nedeniyle kadro dışı bırakılacağı konuşulan Sinan, pişmanlığı ve 21. şampiyonluktaki katkısı dikkate alınarak takımda tutuldu. Eksikler nedeniyle Terim, Sinan’ı hafta sonu oynatmayı düşünüyor.
1. ŞAMPİYONLUKTAKİ önemli katkısı, duyduğu üzüntü ve iki kez özür dilemesi ile Sinan Gümüş sezon sonuna kadar G.Saray’da! F.Bahçe derbisi öncesinde takımı uğurlamaya gelen Galatasaray taraftarı ile ilgili kullandığı ifade nedeniyle tepki çeken Sinan için karar verildi. F.Bahçe maçının ardından kadro dışı bırakılacağına dair iddiaların ortaya atıldığı Sinan için teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kalan 6 haftada kadroda yer alması yönünde fikir birliğine vardı.
Sezon sonuna kadar
Yaptığı hatadan ötürü çok üzgün olan ve Galatasaray camiasından iki kez özür dileyen Sinan Gümüş’ün pişmanlığı ve hatasını kabul edip özür dilemesinin yanı sıra takıma katkıları da göz önüne alındı. Geçen yıl Terim’in göreve gelmesinin ardından Alanya ve Konya karşısındaki gollerle 21. şampiyonlukta önemli katkısı olan Sinan’dan G.Saray’a da hizmetleri göz önüne alınarak, sezon sonuna kadar faydalanılması yönünde karar verildi.
Yunus da oynayabilir
FEGHOULI’nin sakatlığı, Onyekuru’nun da cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Kayseri maçı öncesinde de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı. Feghouli maça yetiştirilmeye çalışılsa da oynama ihtimali düşük! Kanattaki bu eksikler üzerine Terim’in, Sinan Gümüş’e de hafta sonunda görev vermeyi gündemine aldığı öğrenildi. Emre Akbaba’nın Onyekuru’nun yerine görev alması beklenirken Feghouli’nin forma giyememesi halinde Yunus Akgün ya da Sinan sahaya çıkacak.
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