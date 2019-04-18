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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
18.04.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye yanıtı

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Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye yanıtı

29 yaşındaki Badou Ndiaye'yi Çin ya da Suudi Arabistan’a satma kararı alan Stoke City, bu transferden en az 10 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. İngiliz ekibi Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak bakmıyor.

Sezonun ilk yarısında performansı hayal kırıklığı olarak görülen Badou Ndiaye, 2-2 biten Fenerbahçe derbisinden sonra kavgaya karışmış ve 5 maç ceza almıştı. Ligin ikinci yarısında eski formuna kavuşan Senegalli dinamo, Terim'in jokeri oldu. Ndiaye, bu periyotta takıma 3 gol ve 2 asistle skor katkısı yaptı. Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Stoke City'de kariyerine devam etmeyi düşünmeyen yıldız futbolcu için Galatasaray ise sezon sonunu beklemeden girişimde bulundu.

DEVRE ARASINDA TEKLİF ALMIŞTI

Sarı-kırmızılılar 750 bin Euro kiralama bedeli ödediği 1990 doğumlu yıldız oyuncu için İngilizlere, "Tekrar kiralayın"mesajını iletti. Ancak Stoke City cephesi 1 sene önce Galatasaray'a 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Ndiaye'yi yazın satmaya karar verdi. Devre arası Çin'den teklif alan Ndiaye'nin menajeri William D'Avila son dönemde Suudi Arabistan'a (Giuliano, Garry Rodrigues) önemli transferler gerçekleştirdi. İngilizler, Galatasaray'a tekrar kiralamayacakları Ndiaye'yi 10 milyon Euro üzeri bonservisle Çin ya da Suudi Arabistan'a satacak.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Avrupa'da birçok kulübün dünyanın her yerinde oynayan genç oyuncuları takip eden scout ekipleri var. Bu ekipler, gelecek vadeden yetenekli oyuncuları en ince ayrıntısına kadar izliyor. Galatasaraylı Celil Yüksel de özellikle genç milli takımlarda gösterdiği performansla takip listesine girmiştir. Eğer Celil'e talip olan kulüpler, Galatasaray'ı ikna edecek bütçeleri sunarlarsa bu transfer gerçekleşebilir.

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Stoke Cityden Galatasaraya Ndiaye yanıtı

 

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