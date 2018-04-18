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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
18.04.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Kadıköy'de derbilerin hakimi Fenerbahçe!

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Kadıköy'de derbilerin hakimi Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerde uzun süredir rakiplerine kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı son 22 karşılaşmada Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a ise 15 maçtır mağlup olmadı.

Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te siyah-beyazlı rakibine karşı yaşadı.

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  • 576Fenerbahçe - Beşiktaş
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BEŞİKTAŞ'A 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, 6'sından beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmediği son 15 resmi maç şöyle:
Tarih Organizasyon Sonuç
26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2
19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0
26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1
3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1
29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1
18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0
19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1
5 Şubat 2012 Süper Lig 2-0
29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1
7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0
30 Kasım 2013 Süper Lig 3-3
22 Mart 2015 Süper Lig 1-0
29 Şubat 2016 Süper Lig 2-0
3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0
23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1


GALATASARAY'A 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise son 22 resmi maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da Süper Lig'de 2-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda Galatasaray filelerine 43 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.

GALATASARAY MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 22 resmi maç şöyle:
Tarih Organizasyon Sonuç
7 Şubat 2001 Türkiye Kupası 4-4
6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1
16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0
6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0
29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1
22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0
8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1
22 Nisan 2006 Süper Lig 4-0
3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1
8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0
3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0
9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1
25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1
24 Ekim 2010 Süper Lig 0-0
17 Mart 2012 Süper Lig 2-2
12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0
12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1
10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0
8 Mart 2015 Süper Lig 1-0
25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1
20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0
17 Mart 2018 Süper Lig 0-0

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