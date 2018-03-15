Kadıköy’de derbilerde Fenerbahçe üstün! 19 yılda...
Kadıköy’de oynanan derbi karşılaşmalarında son 19 yılda Fenerbahçe, Galatasaray’a mağlup olmuyor. Son olarak 22 Aralık 1999’da Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray, Hakan Şükür ve Marcio’nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Sarı-Lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golü ise Moldovan’dan gelmişti. Bu galibiyetin ardından Kadıköy’de oynanan 17 derbi karşılaşmasında Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Rakibinin üst üste 9 kez mağlup eden Fenerbahçe son 8 karşılaşmadan da 3 galibiyet, 5 beraberlik çıkarttı.
KADIKÖY’DE OYNANAN DERBİLERDE KIRMIZI ÇIKMIYOR
Gerilimin ve kartların genellikle çok olduğu Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında son dönemlerde kırmızı kart çıkmıyor. 2009-2010 sezonundan sonra Kadıköy’de oynanan derbi maçlarda toplamda 3 kırmızı kart çıktı. Bunlardan ilk 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Abdul Kader Keita’nın gördüğü kırmızı karttı. Daha sonra 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu oyundan ihraç edilmişti. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 8 lig karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıktı.
FENERBAHÇE’DEN İÇ SAHADA 24 PUAN
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftası itibariyle taraftarı önünde oynadığı 12 karşılaşamadan 24 puan çıkardı. Sarı-Lacivertli ekip iç sahada 7 galibiyet alırken, 3 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir’e son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2’lik skorlarla boyun eğdi. Kocaman’ın ekibi bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.
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