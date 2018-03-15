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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriKadıköy’de derbilerde Fenerbahçe üstün! 19 yılda...
Futbol Kadıköy’de derbilerde Fenerbahçe üstün! 19 yılda...
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Futbol
dha
15.03.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Kadıköy’de derbilerde Fenerbahçe üstün! 19 yılda...

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Kadıköy’de derbilerde Fenerbahçe üstün! 19 yılda...

Kadıköy’de oynanan derbi karşılaşmalarında son 19 yılda Fenerbahçe, Galatasaray’a mağlup olmuyor. Son olarak 22 Aralık 1999’da Fatih Terim’in çalıştırdığı Galatasaray, Hakan Şükür ve Marcio’nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sarı-Lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golü ise Moldovan’dan gelmişti. Bu galibiyetin ardından Kadıköy’de oynanan 17 derbi karşılaşmasında Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Rakibinin üst üste 9 kez mağlup eden Fenerbahçe son 8 karşılaşmadan da 3 galibiyet, 5 beraberlik çıkarttı.

KADIKÖY’DE OYNANAN DERBİLERDE KIRMIZI ÇIKMIYOR

Gerilimin ve kartların genellikle çok olduğu Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında son dönemlerde kırmızı kart çıkmıyor. 2009-2010 sezonundan sonra Kadıköy’de oynanan derbi maçlarda toplamda 3 kırmızı kart çıktı. Bunlardan ilk 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Abdul Kader Keita’nın gördüğü kırmızı karttı. Daha sonra 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu oyundan ihraç edilmişti. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 8 lig karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıktı.

FENERBAHÇE’DEN İÇ SAHADA 24 PUAN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftası itibariyle taraftarı önünde oynadığı 12 karşılaşamadan 24 puan çıkardı. Sarı-Lacivertli ekip iç sahada 7 galibiyet alırken, 3 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir’e son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2’lik skorlarla boyun eğdi. Kocaman’ın ekibi bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.

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