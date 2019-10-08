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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

John Obi Mikel: "Trabzonspor aile gibi"

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Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, “Başarıların parçası olmak için buradayım” dedi.

Trabzonspor Dergisi’nin 167’nci sayısına özel röportaj veren John Obi Mikel, bordo-mavililerden teklif geldiğinde ilk olarak milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme ile görüştüğünü söyledi. 32 yaşındaki orta saha, “Onlara şehir ve kulüple ilgili sorular sordum. Onlar da, Trabzonspor’un büyük başarılar hedefleyen, hırslı ve geçen sezon elde edilen başarının üstüne çıkmaya çalışan, başarıları yeterli görmeyen bir kulüp olduğunu söylediler. Takım hakkında çok olumlu şeyler duydum. Daha sonra başkanımızla tanıştım. Kendisi bana kulübün gelecek planlarından bahsetti. Bu görüşme sonrası da tamamen ikna oldum” dedi.

İngiltere Premier Lig’de uzun yıllar süren Chelsea macerasından sonra kısa bir süre Çin’de futbol oynadığını hatırlatan John Obi Mikel, “Sonra tekrar İngiltere’ye döndüm. Kültürünü öğrendiğinizde, içerideki organizasyonu gördüğünüzde size önemli katkılar sağlayacak bir yer Türkiye. Burası kariyerime önemli katkılar sağlayacak. Şu an için takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Bunu değiştirdiğimizde her şey çok güzel olacaktır. Eksik olan tek şey saha sonuçları” diye konuştu.

John Obi Mikel, “Burada gelince karşımda bir futbol ailesi gördüm. Ailenin içine geldiğinizi hissediyorsunuz. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Oyuncu kadrosu hem yetenek hem de insan olarak çok kaliteli. Ancak biraz önce belirttiğim gibi değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisinde olduğumu söyleyebiliriz. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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‘GENÇLER KALİTELİ’

Takıma geldiğinde göze çarpan ilk şeylerden birinin gençlerin kalitesi olduğunu söyleyen deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonra kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, ‘vauvvv’ demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor.”

Misyonunun çok açık ve net olduğunu söyleyen John Obi Mikel, “Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum, takıma yardımcı olmak. Ancak böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştığımı söyleyebilirim. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum. Başarıların parçası olmak için buradayım” dedi.

Lig ve Avrupa’yı birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini belirten John Obi Mikel, “Benzer yarışmalar olsa da farklı nitelikler taşıyorlar. Örneğin Avrupa Ligi kısa mesafeli bir yarışken, lig uzun bir maraton. Ligde oynayacağınız çok fazla maç var ve çok fazla süreç geçirebilirsiniz. Bu kısım bizim için biraz şanssız başladı diyebilirim. Yeni oyuncular transfer ettiğinizde zamana ihtiyacınız vardır. Ancak çok şanslıysanız tüm parçalar hemen yerine oturur. Bu kolay bir durum değildir. İşin doğası gereği zamana ihtiyaç vardır. Takım arkadaşlarınızı tanıyıp, neler yapabileceklerini bilmeniz lazım. Bu yıl önemli bölgelerde oynayan önemli oyuncu arkadaşlarımızın sakatlık yaşaması büyük talihsizlik oldu. Bu durum düzelecektir. Ancak hep dediğim gibi zamana ihtiyaç var” diye konuştu.

John Obi Mikel: Trabzonspor aile gibi

John Obi Mikel: Trabzonspor aile gibi

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