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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
08.10.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

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Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ilk 7 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi

Bordo-mavililer, ilk 7 haftada topladığı 12 puanla son 5 sezonun en iyi dönemini yaşayarak, zirve yolunda taraftarını umutlandırdı. Karadeniz ekibi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşıp, 7. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükseldi.

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Kötü sıralama kabusu sona erdi

Ligde 3. durumda bulunan Trabzonspor, 7. haftalar itibarıyla geride kalan 4 sezonda, sıralamada 10.'luktan iyi performans gösteremeyerek, zirve yarışından uzaklaşmıştı. Bordo-mavililer, 7. haftalar sonunda, 2018-19 sezonunda 10 puanla 10. sıra, 2017-2018 sezonunda 9 puanla 9. sıra, 2016-2017 sezonununda 7 puanla 12. sıra, 2015-2016 sezonunda 10 puanla 10. sıra ve 2014-2015 sezonunda ise 8 puanla 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda ise 13 puanla 5. sırada kendisine yer bulmuştu.

En golcü dönemlerinden biri

Geriden kalan 7 haftalık bölümde 13 kez rakip fileleri havalandıran, Yeni Malatyaspor (16) ve Aytemiz Alanyaspor (13) ile birlikte ligin en golcü üç takımından biri olan Trabzonspor, geçen yılla birlikte skorer performansını tekrarladı. Bordo-mavililer söz konusu hafta itibariyle geçen yıl 14 gol atmıştı.

Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

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