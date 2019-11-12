Jailson’u Fluminense istiyor!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jailson'a talip çıktı.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi. Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.
24 yaşındaki futbolcunun bu sezon gösterdiği performans Fenerbahçe'de istenilen düzeyde değildi. Jailson'un ismi Fenerbahçe'nin devre arasında göndermeyi planladığı isimler arasında geçiyor.
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