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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Muric'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor

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Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes, Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muric'in son dönemdeki gelişiminden çok memnun olduklarını ifade etti.

Challandes, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde, başkent Priştine'de basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Muric'in sağlık durumuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Challandes, golcü futbolcunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve onunla yaptığı bir görüşmede ağrısının olduğunu fakat durumunun düzeldiğini söylediğini aktardı.

Muric'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transfer olmasının etkisinin bulunduğunu aktaran Challandes, şunları kaydetti:

"Vedat Muric'in gelişiminde Fenerbahçe'ye transferinin etkisi var. Rizespor'da oynadı ve daha sonra Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüpte oynama şansı yakaladı. Oyunuyla, attığı gollerle Fenerbahçe seviyesinde olduğunu kanıtladı. Bireysel olarak gelişiminden memnun. Biz de Muric'in bu dönemde gösterdiği gelişimden çok memnunuz."

Birçok kişinin perşembe günü oynayacakları Çekya maçından galibiyet beklediğini belirten Challandes, kendisinin ise iyi bir takım oyunu beklediğini ve bu felsefesini değiştirmeyeceğini söyledi.

Çekya ve İngiltere maçları öncesinde oyuncularının fiziksel durumunun iyi olduğunu kaydeden Challandes, EURO 2020'ye katılmak için sadece mücadelenin yeterli olmayacağını, mücadelenin yanı sıra teknik mantaliteye de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Muric, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

14 Kasım'da deplasmanda grubun ikincisi Çekya ile karşılaşacak Kosova, ardından 17 Kasım'da evinde grup birincisi İngiltere'yi ağırlayacak.

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