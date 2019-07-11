İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe devrede...
Geçen sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan bomba bir iddia geldi.
Stuttgart altyapısından yetişen, son olarak Real Madrid ve Juventus formaları giyen Alman orta saha için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.
Sky Italia tarafından daha önce Beşiktaş'a yazılan Sami Khedira'nın, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtildi.
Juventus'un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncu, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.
Alman milli takımında da forma giyen yıldız oyuncu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.
Bu sezon İtalya ekibiyle toplam 17 maça çıkan Khedira, 2 gol kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle