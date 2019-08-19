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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.08.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

İşte Trabzonspor'un Sturridge planı! 2 milyon euro ve...

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Trabzonspor, transferdeki bir numaralı hedefi Daniel Sturridge için bastırıyor. İngiliz oyuncunun ailesi ile Trabzon’da görüşen yönetim, yıldız futbolcuyu da çeşitli bonuslarla birlikte 2 milyon Euro ücret ve 1.5 milyon Euro’luk imza parası ile ikna etmeyi hedefliyor.

Forvet için mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Bordo-Mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Daniel Sturridge ile önce ABD’de temasa geçti. 29 yaşındaki futbolcu tatilini noktaladıktan sonra görüşmeler İngiltere’de hız kazandı. Bu transferde olumlu gelişmeler yaşanırken yıldız golcünün ailesi de Sparta Prag ile Akyazı’da oynanan maç öncesinde şehri gezdi, ev baktı. Atmosfere hayran kalan Sturrdige’ın annesi ve babası, bu görüntüleri oğluna gönderdi. Ayrıca Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya ödenecek maaşı bile belirlemiş durumda.

Sörlothtan gollere devam
Sörloth'tan gollere devam

3 milyona çıkabilir

Sturridge’e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro’ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor’un, İngiliz futbolcuya ödeyeceği imza parası ise 1.5 milyon Euro. Ancak Fırtına, bu ücreti ise farklı bir yolla ödemek istiyor. Bordo-Mavililer, imza parasını taksite böldürmenin peşinde. Şimdi ise İngiliz golcünün, vereceği karar bekleniyor.

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