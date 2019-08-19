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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 02:28, Son Güncelleme:

Sörloth'tan gollere devam

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Sörloth'tan gollere devam

Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, skorer performansını sürdürüyor.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı. 

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. 

Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu. 

Alexander Sörloth: “Kendi adıma iyi bir maçtı” 

Trabzonspor’un Kasımpaşa maçında tek sayısını kaydeden golcü futbolcu, maçın ardından konuştu. 

3 resmi maçta attığı 3 golle istim üstünde olan golcü oyuncu, Kasımpaşa karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, “Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik” ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi’nde Yunanistan temsilcisi AEK ile oynanacak olan mücadeleyi de yorumlayan Norveçli yıldız golcü, “AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmandaki karşılaşmada iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta da galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

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