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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni misyonu!

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Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe’de, Emre Belözoğlu sabah idmanına çıktı. Tecrübeli oyuncunun takımda yeni misyonu belli oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten elde edilen bilgiye göre kaptan Emre Belözoğlu tecrübeleriyle takımda ‘İtici Güç’ konumunda olacak

İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferinin nedenlerinde öne çıkan önemli maddeler şu şekilde:

Yeni sezon planlaması doğrultusunda futbol takımının geleceğine dair etkili hamlelerde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü, ilk adımı kulüp dinamiklerini ve değerlerini çok iyi tanıyan ve başarılarla dolu bir kariyeri olan, saha dışındaki duruşuyla da iyi bir Fenerbahçeli olan Emre Belözoğlu’nu kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil etti.

RESMİ | Yasir Subaşı, Fenerbahçeye geri döndü
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Fenerbahçe’nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğini pek çok kez tekrarlayan Emre Belözoğlu da böylece yuvasına geri dönmüş oldu.

Bu geri dönüş, arkasında kıymetli birçok etkiyi de içinde barındırıyor.

Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen Emre Belözoğlu’nun yuvaya geri dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor.

Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre Belözoğlu; değerli bireysel özellikleriyle birlikte daha önce Fenerbahçe’de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de Emre’nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Belözoğlu’na güveni tam. Emre Belözoğlu bu anlamda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da en büyük desteği olacak.

Fenerbahçe camiası içinde çok ayrı bir yeri olan Belözoğlu, geçen zamana rağmen Fenerbahçe taraftarıyla arasında hiç kopmayan bir bağa ve güvene sahip.

Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak olan, camianın eşsiz bir destek ve heyecanla karşıladığı Emre Belözoğlu; geçmiş şampiyonluklarda olduğu gibi takım halinde gösterdikleri eşsiz performansın bu sezon yeniden yakalanabilmesi adına 'itici güç' konumunda olacak.

İşte Emre Belözoğlunun yeni misyonu

İşte Emre Belözoğlunun yeni misyonu

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