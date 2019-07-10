RESMİ | Yasir Subaşı, Fenerbahçe'ye geri döndü!
Ümraniyespor Futbol Kulübü, Yasir Subaşı'nın resmen Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.
Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
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