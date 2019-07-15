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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.07.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

İsmail Kartal açıkladı! Frey ve Barış Alıcı'yı...

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İsmail Kartal açıkladı! Frey ve Barış Alıcı'yı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den kiralık olarak gelecek futbolculara ilişkin, "Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Alıcı'yı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor. 

Teknik direktör İsmail Kartal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz'da yeni sezonu açtıklarını söyledi. 

Transfer konusunda aceleci olmadıklarını, bu konuda titizlikle yaklaştıklarını ifade eden Kartal, "Bugün yarın bir kaç futbolcu daha aramıza katılacak. Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Oğuz Kağan Güçtekin aramıza katıldı." diye konuştu. 

Kartal, eksik olan bölgelere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına en hızlı şekilde devam ettiklerini dile getirdi. 

Bir futbolcuyu transfer edip getirmenin kolay değil bir süreç olmadığını aktaran Kartal, "Bu süreçte futbolcuların Rizespor'a en iyi şekilde faydalı olacağına inandığımız futbolcuları alacağız. Hem kulübe ekonomik açıdan hem de sportif başarı anlamında katkı verecek oyuncuları almak için titizlikle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Söz konusu transferlerin gerçekleşmesinin ardından lige hazır şekilde girmek istediklerini anlatan Kartal, daha çok genç oyunculara forma vermek istediğini vurguladı. 

Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferine karşılık gelecek futbolculara ilişkin Michael Frey ve Barış Alıcı'yı kiralamak istediklerini söyleyen Kartal, şunları kaydetti: 

"Michael Frey kiralık olarak almak istediğimiz futbolculardan bir tanesi. Kesinleşmiş bir şey yok başkanımıza ve yönetimimize hem Barış Alıcı'yı hem de Frey'i kiralık olarak istediğimizi söyledik. Eğer olursa onları da aramızda görmek istiyoruz. Şu anda 7-8 oyuncu almak ve bize katkı vereceğini düşündüğümüz futbolcuları aramıza katmak istiyoruz. Aramızdan 12 futbolcu gitti ve 4-5 oyuncu geldi. Bazı oyuncuları ileriye dönük genç yatırım amaçlı alıyoruz. Yeniden bir takım kuruyoruz. Hedefimiz birbiriyle uyumlu çalışma ortamı yakalamak. Onlar bunu yaptıktan sonra Süper Lig'e de uyum sağlayacaktır." 

Kartal, rahat ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini ifade ederek, "Geçen sene ligi 41 puanla 11. sırada bitirdik. Bu sene daha iyi puanlarla daha yukarıları hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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