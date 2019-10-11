Islam Slimani tarih yazmaya devam ediyor!
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, bu sene bambaşka bir seviyeye büründü.
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe ile geçen sezon yaşadığı kötü performansın ardından Islam Slimani, bu sezon çok başka...
Monaco'da oynadığı futbolla Fransa'da ayın futbolcusu seçilen ve en kısa sürede çift haneli gol katkısına ulaşarak tarihe geçen Slimani, şimdi de ülkesi Cezayir'de tarihe geçti.
Tecrübeli golcü, Cezayir'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta da ağları havalandırırken Cezayir adına 30. golünü kaydetmiş oldu. Böylece Slimani, ülkesinin tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu olarak bir kez daha tarihe geçti.
Cezayir'de 66 maça çıkan Slimani, 30 gol ve 17 asist kaydetti. Cezayir tarihinin en golcü oyuncusu ise 36 golle Abdelhafid Tasfaout...
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