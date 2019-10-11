Ters köşe yaptı! Mehmet Ekici...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya giremeyen Mehmet Ekici, iki Alman kulübüyle görüşmelere başlamıştı...
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Sarı lacivertli ekipte sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan Mehmet Ekici'nin Bundesliga kulüpleriyle görüşme halinde olduğu ve anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edilmişti.
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Hatta tecrübeli futbolcunun cuzi bir ücret karşılığında ocak ayında Almanya'nın yolunu tutacağı ifade edilmişti.
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Ancak ortaya atılan iddia bambaşka...
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Fenerbahçe’de istenmeyen adam ilan edilen deneyimli oyuncu Mehmet Ekici İstanbul ekibine her an imza atabilir.
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ara transferde Ekici için girişimde bulunmuştu.
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Fenerbahçe idmanlarındaki mutsuz görüntüsü de kameralara yansıyan Mehmet, bir an evvel yeni takımını bulup kendini yeniden kanıtlamak istiyor.
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Lacivert beyazlı ekibin yaptığı girişime sıcak bakan ve oynayabileceği bir takımda görev almak isteyen tecrübeli futbolcunun ilk tercihi İstanbul faktörü sebebiyle de Kasımpaşa olacak.
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TRANSFERİ KAVGA ÇIKARDI
Ekici, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında transfer savaşına neden olmuş; Trabzonspor ve Beşiktaş'ın oyuncu için özel bir sözleşme dahi imzaladığı iddia edilmişti.
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Mehmet Ekici, Fenerbahçe Kulübü ile 1 hafta önce anlaşmış; oyuncunun babası Hacı Ekici, Fenerbahçe ile mutabakata varmıştı. Futbolcu da sarı lacivertli takımda forma giymek istediğini tüm yakın dostları ve takım arkadaşlarına söylemişti.
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Ancak tecrübeli isim zaman zaman iyi performanslar sergilese de yaşadığı sakatlık sorunları beklenen patlamayı yapmasına izin vermedi.
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Ekici, son olarak Ersun Yanal'ın oluşturduğu ve kulübün TFF'ye bildirdiği kadroda kendisine yer bulamadı.