İrlanda'nın son şansı olabilir! Uluslar Ligi'ne iddaa...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Danimarka lider, İrlanda Cumhuriyeti ise sonuncu... Galler'den 4 yiyen İrlandalılar son şansını kullanacak, işte detaylar!
İrlanda Cumhuriyeti
- Yardımcı antrenör Roy Keane ile problemlerini çözen Harry Arter yeniden kadroda.
- Stephen Ward iyileşti ama hazır değil, Seamus Coleman ise sakat.
- Bir de Declan Rice durumu var... West Ham'ın genç oyuncusu Londra doğumlu, hazırlık maçlarında İrlanda forması giydi ama çağrı gelirse İngiltere'ye geçiş yapmak istediğini söyleyerek 'resmi' maçlarda İrlanda forması giymek istemediğini açıkladı.
- Kilit isim, Christian Eriksen sakat.
- Galler galibiyetinde sahada olan Viktor Fisher, Christian Norgaard ve Nicolai Boilesen de yok.
- Tüm gözler forvet arkasındaki 3 ismin yaratıcılığında... 'Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Pione Sisto'
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