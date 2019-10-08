İngiltere'de Cenk ve Mesut kara listede!
İngiltere'de Cenk Tosun ve Mesut Özil, beklentilerin uzağında kalan futbolculara arasında Cenk Tosun ve Mesut Özil'i de gösterdi.
Spor Arena Dış Haberler | Cenk Tosun ve Mesut Özil için İngiltere'de işler iyi gitmiyor... İngiliz The Sun gazetesi, toplam değeri 260 milyon euro olan beklentilerin altında kalan bir 11 hazırladı.
Listede 27 milyon euroya transfer edilen Cenk Tosun ve 45 milyon euroluk Mesut Özil'e de yer verildi.
''KATAR'A TRANSFER OLABİLİR''
Gazetede yer alan sözlerde Cenk için ''Everton ve Cenk birlikteliği uymadı. Takımda kalıp forma için savaşmak istedi ama artık yedek kulübesine bile giremiyor. Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olabilir.'' sözleri kullanıldı. Mesut Özil için ise ''Sezon başında kiralık yollanmak istendi ancak kendisi karşı çıktı. Emery onu düşünmüyor, hatta kendisi için oynamayı hak etmiyor şeklinde konuştu.'' denildi.
Hazırlanan 11'de Cenk ve Mesut'un dışında Pulisic, Wanyama, Shaqiri ve Rojo gibi isimlere de yer verildi.
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