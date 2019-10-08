Fenerbahçe'de Volkan Demirel Liverpool'a gidiyor
FenerbahÃ§e'de uzun dÃ¶nem forma giydikten sonra futbol bÄ±rakan Volkan Demirel, kariyerine farklÄ± ÅŸekilde devam edecek.
FenerbahÃ§e'de 17 yÄ±l forma giymesinin ardÄ±ndan profesyonel kariyerini noktalayÄ±p teknik heyete dahil edilen Volkan Demirel'in Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarÄ±na katÄ±lÄ±p takip edeceÄŸi bildirildi.
YÃ¶netimin, 37 yaÅŸÄ±ndaki eski file bekÃ§isini ilerleyen dÃ¶nemde takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ecek ÅŸekilde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve deneyim kazandÄ±rmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.
Volkan geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de sportif direktÃ¶r Comolli ile birlikte BelÃ§ika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Ã–zer'i ziyaret etmiÅŸti.
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