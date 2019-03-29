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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
29.03.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Hasan Ali'nin yanına geliyor! Transfer...

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Hasan Ali'nin yanına geliyor! Transfer...

Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları erken sıvayan Fenerbahçe'de sol bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Bu ismin Polonya Milli Takımı ile İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın sol beki Arkadiusz Reca olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE REKABET İSTİYOR

Sezon sonunda İsmail Köybaşı'nın ayrılacak olması nedeniyle sol bekte tek alternatif Hasan Ali Kaldırım kalacak. Fenerbahçe, Reca transferiyle bu bölgede rekabeti en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

ATALANTA 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Polonya Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından hem milli takıma seçilen hem de Atalanta tarafından 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Reca, bu kulüpte istediği süreyi alamadı.

HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA

Polonya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Reca, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek arzusunda. Fenerbahçe de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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