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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
29.03.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Enes Ünal ve menajeriyle anlaşma sağlandı! Fenerbahçe...

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Enes Ünal ve menajeriyle anlaşma sağlandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe genç golcünün transferinde önemli bir mesafe katetti. Sarı- Lacivertliler, Enes’in menajeri ve kulübü Villarreal ile büyük oranda anlaştı. 21 yaşındaki forvet önümüzdeki sezon kiralık olarak takıma katılacak.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de hedef önümüzdeki yıl şampiyon olmak. Bu amaçla güçlü bir kadro kurmak için şimdiden kolları sıvayan, milli arada birçok oyuncuyu izlemek için scoutlar görevlendiren Sarı-Lacivertliler’in forvet tercihinin Enes Ünal olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’nin İspanya La Liga’da futbol hayatını sürdüren 21 yaşındaki forvetin transferinde çok önemli mesafe katettiği öğrenildi. Kanarya’nın hem oyuncunun menaceri ile hem de Enes’in bonservisini elinde bulunduran Villarreal Kulübü’yle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. İki yıl önce Manchester City’den Villarreal’e transfer olan Enes Ünal, ilk sezonunda iki aylığına Levante’ye kiralanmış, sezonu Villarreal’de tamamlamıştı.

Yeni bir çıkış arıyor

Enes bu sezon ise Sarı Denizaltılar’da hiç oynamadı, sezon başında kiralık olarak Valladolid’in yolunu tuttu, ancak 20 takımlı ligde 16. sırada bulunan yeni takımında da son dönemde yedek kalmaya başladı. Valladolid’de 24 maçta 3 gol bulan Enes, La Liga’da 14 haftadır skor üretemiyor.

İspanya’da umduğunu bulamayan ve performans düşüklüğü nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosuna da giremeyen 21 yaşındaki oyuncunun menaceri ile yapılan ilk görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandığı bildirildi. Villarreal’in de transfere olumlu yaklaştığı kaydedilirken, Enes’in önümüzdeki sezon kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacağı öğrenildi.

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