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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Harun Tekin'den çok büyük hata! Bu alanda zirvede...

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Harun Tekin'den çok büyük hata! Bu alanda zirvede...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya konuk olduğu maça 11'de başlayan Harun Tekin, bir hatalı gol daha yedi...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de şanssız bir an yaşandı. 

Sezon başında sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Harun Tekin, maça 11'de başlarken, çok talihsiz bir gol yedi. 

Müsabakaya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, Soldado ile gole çok yaklaşırken, direği geçemedi. Bu atağın hemen 4 dakika sonrasında sarı-lacivertli ekip, talihsiz bir golle 1-0 geriye düştü. 

Roman Neustadter'in 13. dakikada geri pasını kontrol etmek isteyen Harun, topu ayağının altında kaçırınca meşin yuvarlak çizgiyi geçti. 

Son anda topa müdahale etmek isteyen Harun, başarılı olamazken, bu dakikaya kadar kalesinde gol pozisyonu vermeyen Fenerbahçe, 1-0 geriye düştü. 

Harun Tekin, hatalı yediği golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Harun, birinci sırada...

Öte yandan Harun, bu sezon ligde dördüncü hatalı golünü yiyerek, bu alanda zirvede yer aldı.

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