Harun Tekin'den çok büyük hata! Bu alanda zirvede...
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya konuk olduğu maça 11'de başlayan Harun Tekin, bir hatalı gol daha yedi...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de şanssız bir an yaşandı.
Sezon başında sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Harun Tekin, maça 11'de başlarken, çok talihsiz bir gol yedi.
Müsabakaya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, Soldado ile gole çok yaklaşırken, direği geçemedi. Bu atağın hemen 4 dakika sonrasında sarı-lacivertli ekip, talihsiz bir golle 1-0 geriye düştü.
Roman Neustadter'in 13. dakikada geri pasını kontrol etmek isteyen Harun, topu ayağının altında kaçırınca meşin yuvarlak çizgiyi geçti.
Son anda topa müdahale etmek isteyen Harun, başarılı olamazken, bu dakikaya kadar kalesinde gol pozisyonu vermeyen Fenerbahçe, 1-0 geriye düştü.
Harun Tekin, hatalı yediği golün ardından büyük üzüntü yaşadı.
Harun, birinci sırada...
Öte yandan Harun, bu sezon ligde dördüncü hatalı golünü yiyerek, bu alanda zirvede yer aldı.
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