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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.08.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Güven Yalçın: "Forvet gelsin, sevinirim"

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Güven Yalçın: "Forvet gelsin, sevinirim"

Güven Yalçın, "Burak ağabey ligde uzun süre görev yapmış bir isim. Goller atmış birisi. O tartışılmaz" dedi.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı ekibin ilk golünü kaydeden Güven Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güven Yalçın, "Çok mutluyuz. İlk galibiyetimizi aldık. Umarım böyle devam ederiz. Milli takım arası öncesinde haftaya güzel bir kapanış yapmak istiyoruz. Araya iyi girmek istiyoruz. Yine evimizde oynayacağız, umarım bugünkü gibi güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.

"MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle birlikte oyun sisteminin değişmesi sorulan Güven, "Bizim sistemimiz var. Farklı bir şey yok. Maçtan önce her şeyi konuştuk. Her şeyi biliyoruz. Yapa yapa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sistem çok iyi. Takım ayak uyduruyor. Maç oynadıkça daha iyi olacağız" şeklinde konuştu. 



"HOCA BANA GÜVENİYOR"

Abdullah Avcı’nın kendisine güvendiğini belirten genç futbolcu, "Ben işime bakıyorum. Forvet gelsin, sevinirim. Rekabeti severim. Hoca bana güveniyor. Güvendikçe de gollerimle alınacak galibiyetlerde her şeyimi sahada vermek istiyorum. Birinci forvet olarak oynayınca baskı değil de, biraz daha sorumluluk almak gerekiyor. Bu sorumluluğu taşıyabiliyorum diye düşünüyorum. Tabii ki Burak ağabey daha tecrübeli. Ligde kaç sene görev almış, goller atmış. O tabii ki tartışılmaz" ifadelerini kullandı.

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