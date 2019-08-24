Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transfer...
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın şartların uygun olması halinde ön libero transferi istemesi üzerine, geçtiğimiz sezonu Sevilla’da kiralık geçiren 30 yaşındaki defansif orta saha Maxime Gonalons'u kiralamak isteyen siyah-beyazlı yönetim, kulübüyle resmi temasları başlattı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahada yaşanan sıkıntı sonrası şartların uygun olması halinde bir ön libero istemesinin ardından harekete geçen yönetim, aradığını İtalya'da buldu. Çizme basını, siyah-beyazlı kulübün, Roma'nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons'un peşinde olduğunu yazdı. SKY Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Maxime Gonalons için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Roma, kadrosunda düşünmediği Fransız yıldız için bu teklifi değerlendirmeye aldı.
TRANSFERDE RAKİP RENNES
Ancak geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, önceliğinin ülkesi Fransa'da bir kulübe gitmek olduğu ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine mesafeli yaklaştığı kaydedildi. Düşünmek için süre isteyen oyuncuya Fransız kulübü Rennes'nin de talip olduğu gelen haberler arasında. Sevilla'da toplam 15 maça çıkıp 1 gol atan Gonalons'un kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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