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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik / Fotoğraf: AP
05.03.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Grafite'den Fenerbahçe itirafı

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Grafite'den Fenerbahçe itirafı

Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 2009 yılında şampiyonluk yaşayan ve 130 maçta 75 gol kaydeden Grafite'den Fenerbahçe itirafı geldi.

Bundesliga'da 2009 yılında Wolfsburg formasıyla şampiyonluk yaşayan ve çıktığı 130 maçta 75 gol kaydederek kulüp tarihine adını yazdıran Grafite, yıllar sonra transfer itirafında bulundu.

39 yaşındaki Brezilyalı, ülke basınına yaptığı açıklamada, şampiyon tamamlanan sezonun ardından önemli teklifler aldığını söyledi.

Kariyerini geçen yıl ülkesinde sonlandıran Grafite, ''2009 yazında şampiyon olduktan sonra Rubin Kazan'dan teklif aldım. Orada çok para kazanabilirdim. Ayrıca Liverpool ve Fenerbahçe'de benimle ilgilendi. Ailem ve menajerimle bir karar verdik ve Wolfsburg'da kalmayı tercih ettik.'' diye konuştu.

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