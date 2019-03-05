Emenike açıkladı! Fenerbahçe için geliyor...
Türkiye'de Fenerbahçe ve Karabükspor formaları giyen Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kadıköy'e geleceğini açıkladı.
Üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için Kadıköy'e geleceğini belirtti.
Emenike, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
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