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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.06.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Göztepe'de yeni transfer hedefi Selim Ilgaz!

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Göztepe'de yeni transfer hedefi Selim Ilgaz!

Spor Toto Süper Lig’de transferde şu ana kadar sadece Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli ile sözleşme imzalayan Göztepe aynı takımdan Selim Ilgaz’ı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı.

Geçen sezon Hatayspor’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başlayan Göztepe’nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi.

Hatayspor’un 2021 yılına kadar sözleşme imzaladığı futbolcu için 5 milyon TL’nin üzerinde fiyat belirlediği vurgulandı. Pazarlıklara başlayan Göztepe’nin takas artı para teklifini de Hataysporlu kurmaylara sunduğu ifade edildi.

Kariyerine Fransa’nın Sochaux takımında başlayan Selim Ilgaz, 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor’a transfer oldu. Hatayspor’a ise 2016-2017’de gelen Selim, burada 2. Lig’de şampiyonluk yaşayıp 1. Lig’de ise Play-Off finali oynadı. Geride kalan sezonda 40 resmi maçta boy gösteren futbolcu 12 gol atmasını bildi.

Göztepe yerli transferinde Selim’in yanı sıra Menemensporlu stoper Veli Çetin ve Erzurumsporlu kanat Emrah Başsan’la da ilgileniyor. Menemen’le sözleşmesi biten Veli ile her konuda anlaşan Göztepe’nin bu hafta içinde oyuncuya imza attırması bekleniyor.

Göztepede yeni transfer hedefi Selim Ilgaz

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