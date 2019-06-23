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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
23 Haziran 2019 - 19:33,

Süper Lig'de büyük sürpriz! Eren'in yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3 sezondur Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.

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Devre arası sarı kırmızılı ekip tarafından kadro dışı bırakılan, ardından sezonun sona ermesi ile birlikte boşa çıkan Derdiyok'un, yeni adresi Süper Lig'deki ekip oldu.

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Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'un yeni adresi netlik kazanıyor...

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Golcü futbolcuya daha önce Süper Lig'den birçok teklif yapılmıştı.

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Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşayan Eren ise geleceğiyle ilgili merak edilen kararı verdi.

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Menajerini transfer konusunda görevlendiren Eren'in, gelen bir teklife sıcak baktığı belirtildi.

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Rodallega ile bir türlü anlaşma yolu bulamayan Süper Lig ekibi, Eren Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı.

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Eren'in Almanya'da bulunan menajeriyle sıkı bir pazarlığa başlayan başkan Sepil'in, transferde önemli bir mesafe kat ettiği vurgulandı.

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Gurbetçi golcüyü kaçırmak istemeyen Göztepe'nin yeni haftada transferi resmiyete dökeceği ifade edildi.

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Eren'in de Ege temsilcisinde oynamaya sıcak bakması, yönetimin elini güçlendirdi.

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Süper Lig'e 2014-2015 sezonunda gelen Türk asıllı İsviçreli golcü, 2 sezon Kasımpaşa forması giydikten sonra 2016-2017'de Galatasaray'a transfer oldu.

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Galatasaray'da 2 şampiyonluk, bir Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Eren Derdiyok, geçen sezon 18 resmi maçta forma giyip 10 gol attı.

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Hatayspor'da sağ bek Murat Paluli'yi renklerine bağlayıp siftah yapan Göztepe, Menemensporlu stoper Veli Çetin ile Erzurumsporlu kanat Emrah Başsan'la da söz kesti.

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