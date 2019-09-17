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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.09.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Göztepe'de Yasin Öztekin sıkıntısı!

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Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 2 puan toplayıp gol atamayan tek takım olan Göztepe'de en önemli hücum oyuncularından Yasin Özketin teknik ekibin gözünden iyice düştü.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden kurtuluş mücadelesinin verildiği son 5 haftada forma şansı bulamayan 33 yaşındaki oyuncu bu sene ise tercih edilmedi. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarının sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkan Yasin, Çaykur Rizespor deplasmanında ise 1 dakika bile şans bulamadı.

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Berabere giden maçta Teknik Direktör Tamer Tuna, Eren'le birlikte genç oyuncular Batuhan ve Ege'yi koz olarak sahaya sürerken, Yasin'i oynatmayı düşünmedi. İlk haftadaki Antalyaspor maçına kulübede başlayan Yasin ikinci yarıda Deniz'in yerine oyuna dahil oldu. 

Beşiktaş karşısında ise 11'de görevlendirilen deneyimli oyuncu 61 dakika sahada kalabildi ve yerini Castro'ya bıraktı. 3. haftadaki Denizlispor sınavında da kızağa çekilen Yasin, son 6 dakikada Halil'in yerine şans buldu. Son Çaykur Rizespor müsabakasında 90 dakika yedek oturan Yasin Öztekin'in gözden çıkarıldığı iddia edildi. Geçen sezonun devre arasından bu yana takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Yasin'in ara dönemde Göztepe'den gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Göz-Göz'e geçen sezonun başında Galatasaray'dan transfer edilen Yasin ilk devrede gösterdiği performansla takımının en skoreri oldu. İlk 16 maçta sürekli forma şansı bulan Yasin, 7 gol kaydetti. Ancak ikinci yarıda sakatlıklar yaşayan ve düşüşe geçen oyuncu eski günlerini arattı.

Göztepede Yasin Öztekin sıkıntısı

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