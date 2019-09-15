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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.09.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Altay’ın zirve yürüyüşü! Üst üste 2 galibiyet...

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Altay’ın zirve yürüyüşü! Üst üste 2 galibiyet...

TFF 1’inci Lig’de önceki hafta evinde Balıkesirspor’u 1-0 yenerek milli araya moralli giren Altay, Boluspor deplasmanında da 2-0 kazanarak zirve yürüyüşünü başlattı.

Putsila ve Tatos’un golleriyle 3 puana uzanan siyah-beyazlı ekip ilk 2 haftada tutuk başladığı sezonda üste 2 galibiyet alırken, teknik direktör Sait Karafırtınalar seri galibiyetleri sürdüreceklerini söyledi.

Rakibe 90 dakika boyunca sadece 1 pozisyon verdiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Tarihi farkı kaçırdık. Deplasmanda oynayabileceğimiz en pozitif futbolu oynadık. Milli aradan sonra özellikle zorlu deplasmanlarda mücadele etmek kolay değildir. Ancak oyuncularım çok iyi hazırlandılar ve kritik bir galibiyete imza attılar" diye konuştu.

Yarışta sürekli hedef takım olacaklarının altını çizen Sait Karafırtınalar, "Biz Altay olarak her zaman zirve yarışında var olacağız. 34’üncü haftaya kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bu camia en iyi yerleri hak ediyor. Son iki maçı kazanmak bizim özgüvenimizi yukarı çekti. Önemli olan serinin devamını getirebilmek" dedi.

Hücumda çok etkin bir futbol oynadıklarını sözlerine ekleyen Karafırtınalar, "İleri uç oyuncularımın performansından çok memnunum. Sürekli gol aradılar ve net pozisyonlara girdiler. Elbet savunmayı da arka plana atmadık. Açıkçası herkes elinden geleni en iyi şekilde yaptı, 3 puanı hak ettik" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta evinde Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

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Altay’ın zirve yürüyüşü Üst üste 2 galibiyet...

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