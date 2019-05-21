Göztepe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanda Bursaspor maçında uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.
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