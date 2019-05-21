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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.05.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Göztepe, son haftayı bekliyor

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Göztepe, son haftayı bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde ligde kalmayı başaracak.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalmayı başaracak.Ligde pazar günü konuk olduğu Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, ligde dün tamamlanan 33. hafta karşılaşmalarının ardından haftayı 35 puanla 15. sırada tamamladı. Son hafta öncesinde Göztepe'nin yanı sıra 34 puanlı Bursaspor ve 32 puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un düşme ihtimali bulunuyor. Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği son haftada Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

- İhtimaller

Son hafta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Göztepe, rakibini mağlup ettiği takdirde Süper Lig'de kalmayı başaracak. Bu durumda diğer 2 takım lige veda edecek. Göztepe'nin MKE Ankaragücü ile berabere kalması halinde ise sarı-kırmızılı ekibin ligde kalabilmesi için Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliklerinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanının aynı olması halinde ise sarı-kırmızılı ekip rakibinin gerisinde kalacak. Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.

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Göztepe, son haftayı bekliyor

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