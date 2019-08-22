Göztepe, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı! iddaa'da TEK MAÇ...
Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Cameron Jerome, antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a gidecek.
Beşiktaş ile Göztepe arasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
iddaa'da TEK MAÇ fırsatı!
Beşiktaş ile Göztepe'yi Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek olan Süper Lig',n 2. hafta açılış maçı, iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle