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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak istifa etti

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Beşiktaş'ta tartışılan isim yardımcı antrenör Orhan Ak, istifa etti.

Orhan Ak, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.

"Büyük Beşiktaş camiasının dikkatine" diye başlayan açıklamada, "Bugün itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik." ifadeleri yer aldı.

"Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim." ifadesini kullanan Orhan Ak, şunları kaydetti:

"Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum."

Orhan Ak, açıklamasında daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman’a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim."

Ne olmuştu?

2015 yılında Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu ile Beşiktaş taraftarları arasında Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde tartışma yaşanmıştı. Belözoğlu'nun yanında bulunan Orhan Ak da kavgaya karışmış ve yanında silah taşıdığı için büyük tepki görmüştü.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılması sonrası Abdullah Avcı'yı göreve getiren siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın ekibinde uzun yıllardır yer alan Orhan Ak'ı da teknik ekibe dahil etmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın Eibar ile oynadığı Avusturya kampındaki hazırlık maçında Orhan Ak'ı sert bir şekilde protesto etmiş ve sahaya girmişlerdi.

Fikret Orman ise Avusturya kampında kameraların karşısına geçmiş ve Orhan Ak'ın görevinin başında olacağını söyleyerek taraftarların protestosuna sert tepki göstermişti.

Fikret Orman'dan taraftarlara: "Sizi kim seçti?"Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya kampında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orman taraftarlara tepkide bulunarak Orhan Ak konusunda açıklamalar yaptı.
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Son Dakika: Beşiktaşta yardımcı antrenör Orhan Ak istifa etti

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