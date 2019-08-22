Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın dün akşam İstanbul'a getirdiği Georges-Kevin N'Koudou sağlık kontrolünden geçirildi.
24 yaşındaki Fransız oyuncu, dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti. N'Koudou, bu sabah ise sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen genç oyuncu ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
Beşiktaş oyuncunun kulübüne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, futbolcuya ise 1.6 milyon euro ödeyecek.
Tottenham’ın 2016’da Marsilya’dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gol attı.
İşte Beşiktaş formasını giyen N'Koudou'nun sağlık kontrolünden ilk görüntüsü:
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