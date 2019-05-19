Gol sonrasında Türk Telekom karıştı! Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i ağırladığı şampiyonluk maçında tansiyon yükseldi.
Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta konuk turuncu lacivertliler, Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Başakşehir'in Bajic ile bulduğu golden sonra Emre Belözoğlu, topu tribünlere dikti. Bunun üzerine sahaya yabancı madde ve su şişeleri yağarken, saha kenarı da bir anda karıştı. İki takım futbolcuları arasında gerginlik artarken, yedek kulübeleri de olaya dahil oldu.
Robinho Fatih Terim ile tartıştı...
Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, kenardaki Terim ile tartıştı. Terim de Brezilyalı yıldıza yumruğunu kaldırıp gösterdi.
Öte yandan Terim'i sakinleştirmeye çalışan Adebayor ile Galatasaray yedek kalecisi İsmail Çipe arasında da gerginlik yaşandı.
İsmail Çipe, Adebayor'u büyük bir güçle kulübeye itti. Bunun üzerine iki kulübe birbirine girdi.
4 kart birden çıktı!
Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, Galatasaraylı Marcao, İsmail Çipe ile Başakşehirli Bajic ve Adebayor'u sarı kartla cezalandırdı.
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