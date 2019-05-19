Başakşehir'de şok! Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor.
Sakatlığı nedeniyle maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu karşılaşmaya 11'de başlamıştı.
Başakşehir'in en önemli kozlarından biri olan kaptan Emre Belözoğlu Ryan Donk'un müdahelesiyle sakatlandı. Tecrübeli futbolcu 29. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini Mossoro'ya bıraktı.
Donk'un müdahelesinde Emre Belözoğlu sakatlandı.
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