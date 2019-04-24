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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Giresunspor Erkan Sözeri'ye emanet

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Giresunspor Erkan Sözeri'ye emanet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam son 4 haftada takımın başında olacak. 

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 29 puanla, 15. sırada yer alan Giresunspor, deneyimli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Ayrıca saat 13.00’de Tesislerimizde yapılacak toplantı ile Erkan Sözeri resmi sözleşmeye imza atacaktır" ifadeleri kullanıldı. 

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve sezon içinde Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve Kemal Kılıç’ı takımın başına getiren yeşil-beyazlı yönetim bu sezon bir türlü kötü gidişatın önüne geçemedi. Son olarak Ümit Özat’ın kısa süren görevinin ardından takımın başına getirilen Kemal Kılıç ile çıktığı Kardemir Karabükspor maçından 0-0 berabere bitmesi sonrası Giresunspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

Kemal Kılıç’ın ardından takımın lige tutunması adına birçok çalışmalarda bulunan Giresunspor yönetimi, Emre Nafiz, Orhan Taşdelen ve Ba Adama ile forvet oyuncusu Dauda’yı kadro dışı bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından Giresunspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri, yeşil-beyazlı ekip ile daha önce 2014 ve 2015 yılında çalıştırmıştı. 

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Giresunspor Erkan Sözeriye emanet

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