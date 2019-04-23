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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Denizlispor şölene hazır

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Denizlispor şölene hazır

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yenerek, en yakın rakibi Hatayspor'un da Altay maçında puan kaybetmesiyle bitime 4 hafta kala Süper Lig için geri sayıma geçen Abalı Denizlispor, şölene hazırlanıyor.

Pazar akşamı evinde Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Giresunspor'u yenip ligi büyük ölçüde şekillendirdik. Hatayspor'un 7 puan önündeyiz. Evimizde son 4 maçtan galibiyet çıkaramadık. Ancak bu hafta Balıkesirspor'u yenersek, Süper Lig'i neredeyse garantilemiş olacağız. Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda boş koltuk görmeyelim. Taraftarımız ve camiamız şölene hazır. Büyük özlemi bu sezon bitireceğiz" diye konuştu.

Denizlispor gün sayıyor
Denizlispor gün sayıyor

YÖNETİMDEN SÜPER PRİM

Göreve geldiklerinden bugüne kadar takıma maddi ve manevi büyük destek veren Denizlispor yönetimi, Giresunspor maçından alınan galibiyetin ardından kesenin ağzını açtı. Ali Çetin başkanlığındaki kurmayların galibiyet primi olarak futbolculara 30'ar bin TL verecekleri öğrenildi. Teknik direktör Yücel İldiz ise kalan 4 haftada kesinlikle hataya tahammüllerinin olmadığını söyleyip uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İç saha maçlarımızda zorlanıyoruz. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Balıkesirspor karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyoruz. Taraftarımız yanımızda oldukça her güçlüğe göğüs gereriz" dedi.

Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

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Denizlispor şölene hazır

 

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