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Galip ama kırgın

Başta Dirar olmak üzere bazı futbolcuların maç sırasında yuhalanması sarı lacivertli takımı derinden etkiledi. Aykut Kocaman’dan sonra futbolcular da destek bekledikleri taraftarlara sitem etti.

Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçeli futbolcular Göztepe’ye karşı alınan son dakika galibiyeti nedeniyle hem çok mutlu, hem de yuhalamalar nedeniyle buruk...

Maç sonu özellikle Dirar son derece üzgündü. Faslı, arkadaşları tarafından teselli edilirken şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten çok mücadele ediyorum. Sahada her şeyimi veriyorum. Bunları kafama takmamaya çalışıyorum ancak insan gerçekten üzülüyor.”

TARAFTAR BiZi KIRMAMALI

Volkan ve diğer oyuncular da protestolara karşı son derece tepkili... Soyunma odasında bu konu tartışılırken kullanılan ifadeler şöyle: “Biz hep ‘Taraftar yanımızda olsun, şampiyonluk bizim’ derken, daha ikinci yarının ilk maçında bu olumsuzlukları yaşadık. Taraftara en çok ihtiyacımız olduğu dönemde yuhalandık. Bu taraftar bu mücadele karşısında bizi kırmamalıydı.” Kocaman ise futbolcularına moral vermeye çalıştı ve Dirar ile özel olarak görüşerek kırgınlığını gidermeye çalıştı.

FenerbahçeAhmet ERCANLAR

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